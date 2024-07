Onderzoek ABN AMRO: campers gewild door 'hip imago'

AMSTERDAM (ANP) - De vraag naar campers is in de afgelopen jaren sterk gestegen door toenemende populariteit bij jongvolwassenen en ouderen. Daar staat tegenover dat de vraag naar caravans juist is gedaald. Dat schrijft ABN AMRO in een onderzoek. Volgens de bank hebben campers een "hip imago" bij jongere mensen door trends als 'Vanlife, off-the-grid en de digital nomads" waarbij influencers op sociale media hun avonturen met kampeerbussen laten zien.

ABN AMRO zegt dat volgens cijfers van de RDW tussen 2010 en 2023 het aantal campers in Nederland met 170 procent is gestegen. Bij caravans was juist een daling met ruim 11 procent te zien. Vorig jaar waren er bijna 200.000 campers in Nederland. Dat zijn er 108 per 10.000 inwoners, waarmee Nederland ruim boven het Europese gemiddelde zit.

Ook ouderen kiezen steeds vaker voor een camper dankzij het grotere gebruiksgemak in vergelijking met een caravan, bijvoorbeeld bij het rijden en het neerzetten op een kampeerterrein. Daarnaast hebben ouderen meer financiële ruimte om een camper te kopen in plaats van een caravan en neemt ook het aantal oudere mensen toe.

Import kampeerbussen

De sterkste groei van het camperbezit komt uit de import van tweedehands kampeerbussen uit het buitenland. Daar is namelijk het aanbod groot en zijn de prijzen relatief laag. De verkoop van nieuwe campers in Nederland is relatief beperkt door de hoge aanschafbelasting in vergelijking met andere landen. Daarnaast worden ook bestelbusjes omgebouwd tot camper.

ABN AMRO wijst in het onderzoek ook op de opkomst van elektrische auto's. Zo heeft de eerste generatie elektrische auto's onvoldoende trekkracht voor grotere caravans en is het rijbereik van elektrische auto's die wel voldoende trekkracht hebben nog relatief beperkt. Als dan wordt gekeken naar de totale kosten is de camper een aantrekkelijker alternatief dan een caravan.

Verbeterd imago

"De explosieve groei van het camperbezit in Nederland toont aan dat de camper zich als veelzijdig kampeermiddel heeft weten te positioneren in zowel de jongere als oudere doelgroep. Dankzij een verbeterd imago, gebruiksgemak, en de opkomst van de elektrische auto, wordt de camper steeds aantrekkelijker", concludeert ABN AMRO.