Groenewegen sprint naar tweede ritzege in Ronde van Slovenië

ORMOZ (ANP) - Dylan Groenewegen heeft zijn tweede ritzege geboekt in de Ronde van Slovenië. De Nederlands kampioen van Jayco AlUla was na 172 kilometer de beste in de sprint van de rit tussen Majsperk en Ormoz. De 31-jarige sprinter bleef de Colombiaan Juan Sebastián Molano en de Duitser Phil Bauhaus voor.

Groenewegen won eerder de eerste etappe in de Ronde van Slovenië. Hij had vorige maand ook een rit in de Ronde van Hongarije op zijn naam geschreven. Dat was zijn eerste zege in 2025.

De Ronde van Slovenië duurt tot en met zondag. Vorig jaar won de Italiaan Giovanni Aleotti de rittenkoers.