Mysterie opgelost: scheepswrak na 137 jaar geïdentificeerd

Een duiker heeft na bijna anderhalve eeuw de identiteit onthuld van een scheepswrak voor de kust van het Engelse Plymouth. Het blijkt de SS Nantes te zijn, die in 1888 zonk met 23 doden tot gevolg.

Soms duurt het even voordat mysteries worden opgelost. In dit geval 137 jaar. Duiker Dom Robinson maakte een routineduik naar een onbekend scheepswrak toen hij iets bijzonders zag liggen: een kapot bordje. Dat bordje zou het sleutelstuk blijken in het oplossen van een maritiem raadsel.

Het verhaal begint in november 1888. De SS Nantes, een stoomschip van rederij Cunard, voer door de wateren voor de Engelse kust toen het botste met een Duits zeilschip. De matrozen aan boord vochten voor hun leven, maar het mocht niet baten. Het schip zonk. Van de 26 opvarenden overleefden slechts drie mensen de ramp.

Stukje servies was de sleutel

Door het ontbreken van moderne navigatietechnologie raakte de exacte locatie van het wrak in de vergetelheid. Tot vorig jaar. Ervaren duiker Dom Robinson dook erop af, en zag meteen dat het een vroeg stoomschip moest zijn.

Aan het einde van zijn duik vond hij een gebroken stuk van een bord. Hij besloot het mee naar boven te nemen. Eenmaal aan de oppervlakte onderzochten wetenschappers het bordje. Op de achterkant stond het logo van de rederij Cunard gestempeld.