Groenewoud en Beune moeten wereldtitel allround aan Wiklund laten

HEERENVEEN (ANP) - Ragne Wiklund is voor het eerst wereldkampioen allround geworden. De 25-jarige Noorse neemt de titel over van Joy Beune, die als vierde eindigde. Marijke Groenewoud versloeg Beune op de 5000 meter in een rechtstreeks duel met 6.52,55 en eiste net als in 2024 het zilver op. Miho Takagi sloot haar carrière af met brons.

Wiklund won de 5000 meter in 6.52,03 voor Groenewoud. Olympisch kampioene Francesca Lollobrigida uit Italië werd met 6.56,77 derde.

Beune eindigde op de 5000 meter met 6.57,61 als vijfde. Antoinette Rijpma-de Jong werd met 7.08,41 achtste en eindigde in het klassement als vijfde.