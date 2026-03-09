Bewaakster van Epsteins cel deed opvallende stortingen en zocht online naar “latest on epstein” minuten vóór vondst lichaam

bankstortingen en verdachte internetzoekopdrachten kort voor Epsteins dood. Dit blijkt uit recent vrijgegeven documenten van het Amerikaanse ministerie van Justitie De Amerikaanse gevangenisbewaakster die in 2019 toezicht hield op de cel van Jeffrey Epstein , staat opnieuw onder druk door opvallendeen verdachte internetzoekopdrachten kort voor Epsteins dood. Dit blijkt uit recent vrijgegeven documenten van het Amerikaanse ministerie van Justitie

Een Amerikaanse gevangenisbewaakster die in 2019 toezicht hield op de cel van Jeffrey Epstein staat opnieuw onder druk door opvallende bankstortingen en verdachte internetzoekopdrachten kort voor zijn dood. Dit blijkt uit r ecent vrijgegeven documenten van het Amerikaanse ministerie van Justitie (DOJ).]​

Opvallende Google‑zoekopdrachten vlak voor Epsteins dood

De documenten die zijn vrijgegeven, geven aan dat bewaarder Tova Noel op 10 augustus 2019 om 5.42 uur en 5.52 uur op haar telefoon op zoek was naar “latest on epstein in jail”, ongeveer veertig minuten voordat Epstein om 6.30 uur dood werd gevonden in zijn cel in het Metropolitan Correctional Center in Manhattan. Die zoekopdracht bevond zich tussen verzoeken over twee andere gedetineerden en een zoekactie naar “law enforcement discounts” tussen 6.17 en 6.19 uur. Tijdens een verhoor in 2021 ontkende Noel zich te kunnen herinneren dat zij informatie over Epstein had opgezocht op het internet.

Mysterieuze contante stortingen

De DOJ‑stukken tonen ook een contante storting van 5.000 dollar op Noels bankrekening op 30 juli 2019, tien dagen vóór Epsteins dood. In totaal werden er sinds december 2018 ongeveer twaalf contante stortingen gedaan, samen goed voor 11.880 dollar. In de stukken wordt geen directe herkomst van het geld vastgesteld en er wordt geen expliciete link gelegd tussen de stortingen en Epsteins dood, maar de transacties worden wel als “mysterious” gekarakteriseerd.

Laatste momenten in de speciale eenheid

Noel gold volgens een interne FBI‑briefing als de laatste bewaker die de Special Housing Unit (SHU), waar Epsteins cel zich bevond, die nacht bezocht. Rond 22.40 uur zou een bewaarder, vermoedelijk Noel, met linnengoed of kleding richting de L‑gang zijn gelopen; dat was volgens de briefing de laatste keer dat een cipier de enige toegang tot de SHU‑gang naderde. De lijkschouwer concludeerde destijds dat Epstein zichzelf had opgehangen met stroken oranje stof, waarschijnlijk extra linnengoed dat hij in zijn cel had.

Falsificatie van gegevens en ontslag

Zowel Noel als haar collega Michael Thomas waren belast met het toezicht op Epsteins cel in de dagen voor zijn dood en werden later ontslagen omdat zij documentatie zouden hebben vervalst waaruit moest blijken dat zij regelmatig controles uitvoerden. Noel verklaarde onder ede dat zij Epstein voor het laatst kort na tien uur ’s avonds levend had gezien, maar zei “nooit” linnengoed of kleding uit te delen – in tegenspraak met de FBI‑briefing over haar vermeende gang met linnengoed naar de SHU. Ze verklaarde bovendien dat het in de SHU “gebruikelijk” was om de verplichte rondes niet uit te voeren.