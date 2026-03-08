ECONOMIE
Buitenlandminister: Iran kiest nieuwe leider, niet Trump

Samenleving
door anp
zondag, 08 maart 2026 om 16:21
anp080326111 1
TEHERAN (ANP) - Iran kiest een nieuwe leider, niet de Amerikaanse president Donald Trump. Dat zei de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Abbas Araghchi zondag tegen NBC News.
Trump beweerde donderdag dat hij een rol zou moeten spelen bij de keuze van de volgende opperste leider van Iran.
"We staan niemand toe zich te bemoeien met onze binnenlandse aangelegenheden. Het is aan het Iraanse volk om zijn nieuwe leider te kiezen," aldus Araghchi. In Iran selecteert de Raad van Experts, een orgaan van 88 geestelijken dat elke acht jaar wordt gekozen, een leider tijdens een besloten zitting.
'Trump moet excuses aanbieden'
De raad wijst mogelijk zondag al een nieuwe leider aan. Eind februari werd de hoogste leider in het land, ayatollah Ali Khamenei, gedood door een Israëlische precisieaanval.
Araghchi zei ook dat Trump "zijn excuses moet aanbieden aan de mensen in de regio en aan het Iraanse volk voor de moorden en verwoestingen die ze ons hebben aangedaan".
