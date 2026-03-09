Maagartsen over de 4 dingen die ze niet (of zelden) eten

Gastro-artsen onthullen in de Huffington Post de voedingsmiddelen die ze zelf zelden of nooit consumeren vanwege de negatieve effecten op de spijsvertering en je gezondheid, waaronder eiwitrepen, rood vlees, bewerkt vlees, gefrituurde gerechten, frisdrank en verfijnde granen.

Proteïnerepen

Hoewel vaak als gezond bestempeld, worden sterk bewerkte eiwitrepen door gastro-artsen vermeden vanwege hun potentiële negatieve effecten op de spijsvertering. Dr. Harmony Allison, gastro-enteroloog aan het Tufts Medical Center, waarschuwt dat deze repen kunnen leiden tot een opgeblazen gevoel en gasvorming door de vele additieven en onbekende ingrediënten.Als alternatief raadt ze natuurlijke eiwitbronnen aan, zoals:

Een glas melk

Een portie pindakaas

Noten

Pompoenpitten

Deze opties bieden vergelijkbare hoeveelheden eiwit zonder de nadelen van sterk bewerkte producten.

Rood en bewerkt vlees

Gastro-enterologen raden het regelmatig consumeren van rood en bewerkt vlees sterk af vanwege de verhoogde risico's op darmkanker en darmpoliepen. Dr. Reezwana Chowdhury van Johns Hopkins waarschuwt dat een dagelijkse inname van meer dan 100 gram rood vlees het risico op darmkanker aanzienlijk verhoogt. Bewerkte vleesproducten zoals hotdogs, bacon en koude vleeswaren zijn nog zorgwekkender, waarbij Dr. Rabia De Latour van NYU Grossman School of Medicine wijst op een tot 20% verhoogd risico op darmkanker bij consumptie van vier of meer porties per week.

Rood vlees bevat hoge gehaltes verzadigde vetten

Bewerkt vlees verhoogt het risico op colorectale kanker

Experts adviseren om de consumptie te beperken of te vermijden

Kies voor gezondere eiwitbronnen als alternatief

Gefrituurd eten

Gefrituurde gerechten zoals vis en kip worden door gastro-enterologen afgeraden vanwege hun negatieve invloed op de darmmicrobiota. Dr. Mahmoud Ghannoum, een microbioomonderzoeker, waarschuwt dat frituurolie de darmflora nadelig kan beïnvloeden, wat kan leiden tot een verergering van atherosclerose.Dit proces, waarbij vet en andere stoffen zich ophopen in de slagaderwanden, kan op lange termijn ernstige gevolgen hebben zoals hartaanvallen en beroertes. Ondanks de verleiding van gefrituurde lekkernijen, is het raadzaam om deze te beperken en te kiezen voor gezondere bereidingswijzen om de darmgezondheid en het cardiovasculaire systeem te beschermen.

Frisdrank