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Groenewoud wint na lange vertraging eerste massastart in Beijing

Sport
door anp
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BEIJING (ANP) - Marijke Groenewoud heeft de eerste wereldbekerwedstrijd op de massastart gewonnen. De olympisch kampioene was in de afvalkoers in Beijing na zestien ronden de beste in de sprint van de zes overgebleven schaatssters. Landgenote Merel Conijn werd tweede en Valérie Maltais uit Canada werd derde.
De afvalkoers werd pas verreden na een vertraging van ruim twee uur door problemen met een scheur in het ijs in de National Speed Skating Oval. Het ijs moest nog hard worden en dat duurde lang.
De massastart wordt sinds dit seizoen in een nieuwe opzet verreden als afvalkoers. Twintig schaatssters begonnen aan de minimarathon, waarin iedere twee ronden de laatste twee schaatssters afvielen, totdat er nog zes over waren.
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