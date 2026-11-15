Hongarije trekt Nederlanders met een klein budget. Huizen zijn goedkoop en de energierekening is gereguleerd. Maar wie met €1.200 per maand rond wil komen, moet goed kiezen waar hij gaat wonen . En moet weten welke zorgregels voor hem gelden.

Dorp of stad

Een gebruikte woning in een Hongaars dorp kostte in 2025 gemiddeld 245.000 forint per vierkante meter. Dat is omgerekend zo'n €670. In Boedapest was dat bijna 1,2 miljoen forint, ongeveer €3.270.

In de dorpen van de Noordelijke Grote Laagvlakte, in het oosten, daalt de prijs naar circa €345 per vierkante meter. Een dorpshuis van 80 m² kost op basis van het landelijke gemiddelde rond €54.000.

Als EU-burger hebt u geen vergunning nodig om te kopen. De koper betaalt wel 4 procent overdrachtsbelasting. En wie geen boer is, mag maximaal 1 hectare landbouwgrond bezitten.

Huren kan ook. In Békéscsaba en Szekszárd ligt de mediane huur op 120.000 forint (€330). In Miskolc betaalt u gemiddeld 130.000 forint (€355). Debrecen is met 220.000 forint (€605) de duurste provinciehoofdstad.

De rekensom

Op basis van deze prijzen geeft een stel met een eigen dorpshuis naar schatting €750 tot €1.035 per maand uit. Dat is inclusief energie, boodschappen, auto en dagelijkse kosten. Wie huurt in een goedkope provinciestad, komt uit op zo'n €980 tot €1.265. In Boedapest is €1.200 te krap.

Boodschappen kosten buiten de hoofdstad circa €200 tot €280 per persoon per maand. In oktober 2026 was voedsel 1,1 procent goedkoper dan een jaar eerder.

Valkuil: het oude dorpshuis

Energie is goedkoop, tot een bepaalde grens. Gas kost 100 forint per kuub tot een jaarverbruik van 1.729 kuub. Daarboven betaalt u 767 forint, ruim zeven keer zoveel.

Een slecht geïsoleerde boerderij kan in een koude winter boven die grens uitkomen. Vraag de verkoper daarom om de meterstanden van een heel jaar.

Zorg: AOW maakt het verschil

Met AOW blijft u verzekerd via het CAK. U krijgt een S1-formulier, dat u inlevert bij het Hongaarse ziekenfonds NEAK. De vaste bijdrage voor Hongarije is in 2026 €29,63 per maand. De Nederlandse nominale bijdrage is €157.

Wie eerder stopt met werken, moet opletten. Nieuwe klanten die vanaf 1 november 2026 met een vroegpensioen of overbruggingsuitkering naar een EU-land emigreren, hebben geen recht meer op een zorgverzekering via het CAK. Zij moeten tot hun AOW-leeftijd zelf een verzekering regelen.

Op het platteland komt daar nog iets bij. Van de 6.281 huisartsenpraktijken had in november 2026 ruim een op de zes geen vaste huisarts. In 669 plaatsen is geen enkele praktijk vast bezet.

Papierwerk valt mee

In Nederland schrijft u zich uit bij de gemeente. Dat kan vanaf 5 dagen voor vertrek tot uiterlijk de dag van vertrek. In Hongarije meldt u zich uiterlijk op de 93e dag na aankomst bij de immigratiedienst.

Daar laat u zien dat u genoeg inkomen hebt en een zorgverzekering. Het registratiebewijs kost 1.000 forint, nog geen €3. Voor de adreskaart betaalt u vooraf 5.700 forint (€16) per persoon.

Checklist

Jonger dan de AOW-leeftijd? Regel eerst uw zorgverzekering.

Controleer of uw dorp een vaste huisarts heeft.

Vraag de meterstanden van gas en stroom op.

Huur eerst een halfjaar tot een jaar voordat u koopt.

Houd rekening met de koers: de forint stond op 13 november 2026 op 365,60 per euro. Een koerswijziging werkt direct door in uw budget.

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