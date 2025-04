Grote Prijs van Japan betekent veel voor Verstappen

SUZUKA (ANP) - Max Verstappen is zeer verguld met zijn overwinning in Suzuka. "Het was een zware race", verzucht de viervoudig wereldkampioen in een interview op de baan. "Het was sowieso een zwaar weekeinde. Maar door het veroveren van de poleposition was het mogelijk de race te winnen."

Verstappen eindigde voor Lando Norris en Oscar Piastri van McLaren. Verstappen staat nu in de titelrace op één punt achterstand van Norris. Volgens Verstappen is het zaak om op ieder moment het maximale proberen te presteren. "Dat hebben we gedaan", aldus Verstappen, die in Suzuka nu vier keer op rij zegevierde. "Dit circuit betekent veel voor me."