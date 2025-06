Haase vormt op Wimbledon gelegenheidsduo met Rojer

LONDEN (ANP) - Robin Haase speelt in het dubbelspel op Wimbledon samen met Jean-Julien Rojer. Het Nederlandse duo treft het Portugees-Amerikaanse duo Nuno Borges en Marco Giron in de eerste ronde. Haase staat op dit moment op de 76e plaats van de wereldranglijst en is al een tijd op zoek naar een vaste dubbelpartner. Rojer staat op de 75e plaats.

Tallon Griekspoor vormt samen met Botic van de Zandschulp een duo. Ze treffen het Engelse duo Julian Cash en Lloyd Glasspool. Verder speelt Sander Arends samen met de Fransman Arthur Rinderknech. Ze stuiten op de Amerikanen Robert Cash en JJ Tracy. Sem Verbeek treedt met de Zweed André Göransson in de eerste ronde aan tegen Francisco Cerúndolo en Guillermo Durán uit Argentinië.