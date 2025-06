Griekspoor naar finale van grastoernooi in Mallorca

CALVIA (ANP) - Tallon Griekspoor staat in de finale van het grastennistoernooi van Mallorca. De 28-jarige Nederlander rekende in de halve finale in twee sets af met de Canadees Félix Auger-Aliassime: 6-4 6-4. Hij haalde zonder setverlies de eindstrijd. Griekspoor treft zaterdag de winnaar van de partij tussen de Fransman Corentin Moutet en de Amerikaan Alex Michelsen.

Griekspoor stond de voorbije weken met een blessure langs de kant en miste daardoor het eerste deel van het grasseizoen. Op Mallorca wist hij aan de zijde van zijn coach Kristof Vliegen weer een hoog niveau te halen. Griekspoor en Vliegen zijn op het Spaanse eiland opnieuw aan een samenwerking begonnen.

Griekspoor gaat zijn vijfde finale spelen. Hij heeft tot dusver twee titels op ATP-niveau gewonnen. Eén daarvan won hij in 2023 op het gras in Den Bosch.