Hamilton emotioneel in aanloop naar laatste race voor Mercedes

ABU DHABI (ANP) - Lewis Hamilton gaf in de aanloop naar de Grote Prijs van Abu Dhabi toe een beetje emotioneel te zijn voor zijn laatste Formule 1-race bij Mercedes. De zevenvoudig wereldkampioen die de renstal volgend seizoen verruilt voor Ferrari, sprak van een "historische" periode.

"Dit is het, echt", schreef de 39-jarige Britse coureur op social media. "Mijn laatste race met Mercedes. Wat we door de jaren heen hebben bereikt is niets minder dan historisch. Mensen twijfelden aan me toen ik deze stap zette in 2013 en nu staan we hier. De records die we hebben gebroken, de kampioenschappen die we hebben gewonnen. Het spreekt voor zich. Dit zal niet de laatste keer zijn dat ik Mercedes bedank, maar nu mijn laatste race aanstaande is, raakt het me hard."

Hamilton kwam in 2013 over van McLaren, waarmee hij in 2008 wereldkampioen was geworden. Met Mercedes veroverde hij nog eens zes wereldtitels, de laatste in 2020. Hij won 82 grands prix in de Mercedes en pakte 78 polepositions.

Herinneringen

De Brit wil zich vooral de goede dingen herinneren uit de jaren bij het team. "Het lachen, als we succes hadden", is volgens Hamilton het eerste waar hij bij Mercedes aan denkt. "Die herinneringen neem ik met me mee, die emoties en de goede dingen."

Hamilton maakte zijn overstap naar Ferrari voor volgend seizoen al in februari bekend. Daarna had hij een moeizaam laatste seizoen bij Mercedes waarin hij twee overwinningen boekte. "Ik zal me niet verontschuldigen, maar dit jaar was een van de zwaarste, door de manier waarop ik daarmee ben omgegaan."