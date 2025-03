Hamilton pakt in Ferrari pole voor sprintrace, voor Verstappen

SHANGHAI (ANP) - Max Verstappen start zaterdag vanaf de tweede plek in de sprintrace bij de Grote Prijs van China. De viervoudig wereldkampioen van Red Bull was in de kwalificatie een fractie minder snel dan Lewis Hamilton. De Brit vierde met de beste tijd in de sprintkwalificatie zijn eerste succesje bij zijn nieuwe team Ferrari. Hij was slechts 18 duizendsten sneller dan Verstappen.

De Australiër Oscar Piastri reed in zijn McLaren de derde tijd in de sprintkwalificatie en Charles Leclerc noteerde in zijn Ferrari de vierde tijd. Lando Norris reed in zijn McLaren de zesde tijd en zal vanaf die positie starten in de korte race over 100 kilometer op het nieuw geasfalteerde circuit van Shanghai. Norris won vorig weekeinde de openingsrace in Australië.

Liam Lawson maakte in de sprintkwalificatie geen indruk. De teamgenoot van Verstappen vloog er al in de eerste van drie sessies uit en begint zaterdag vanaf de laatste plaats aan de sprintrace.