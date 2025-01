Handballers openen WK met riante winst op Guinee: 40-23

VARAZDIN (ANP) - De Nederlandse handballers zijn overtuigend begonnen aan het wereldkampioenschap. De ploeg van bondscoach Staffan Olsson overklaste in de Arena Varazdin (Kroatië) de Afrikaanse tegenstander Guinee en won met 40-23. Bij rust leidde Oranje al met 21-8. Rutger ten Velde, speler op de linkerhoek, was topschutter bij Nederland met negen treffers. Hij maakte ze allemaal in de eerste helft.

De overwinning op Guinee was vooraf al verwacht, maar de score viel groter uit dan gedacht. De zege is een lekkere opsteker voor de Nederlandse ploeg, die voor de tweede keer op rij meedoet aan het WK, dat in drie landen wordt gehouden: Noorwegen, Denemarken en Kroatië.

Noord-Macedonië is vrijdag de volgende tegenstander in groep D en zondag volgt Hongarije, twee landen tegen wie het beduidend moeilijker zal worden. De drie beste landen in de poule van vier plaatsen zich voor de hoofdronde. Die bestaat uit vier poules van zes landen, waarvan de nummers 1 en 2 zich plaatsen voor de kwartfinales.

Voortvarend

Oranje begon voortvarend aan het duel met de Afrikaanse WK-debutant. Kaj Smits opende na één minuut de score met een vlammend schot en hij gaf het startsein voor een doelpuntenfestijn. Vrijwel iedere aanval leverde een score op. Ten Velde was de absolute scherpschutter, maar ook Ivar Stavast, Martijn Kleijkers en Alec Smit waren trefzeker. Guinee had geen antwoord op het gretige aanvalsspel van Nederland. De Afrikaanse ploeg, met een aantal spelers die in de Franse competitie uitkomen, wist sporadisch keeper Bart Ravensbergen te passeren.

In de tweede helft bood Guinee meer partij en dat merkte Matthias Dorgelo, die de plek onder de lat overnam van de nog maar net van een zware knieblessure herstelde Ravensbergen. De Nederlandse dekking liet toe dat de tegenstander vaak kon scoren bij Dorgelo. Bondscoach Olsson gaf wel alle internationals de gelegenheid om minuten te maken. Zo mocht ook Robin Nagtegaal invallen, de vervanger van de op het laatste moment afgehaakte aanvoerder Bobby Schagen. Dani Baijens maakte de mooiste twee goals, zogenoemde 'vliegers'. Hangend in de lucht ving hij een naar hem geworpen bal op en smeet hem direct in het doel.