DEN HAAG (ANP) - In reactie op een vergelijkbare straf van Venezuela beperkt Nederland het aantal diplomaten van het Zuid-Amerikaanse land van vier naar twee, meldt minister Caspar Veldkamp (Buitenlandse Zaken). In een Kamerbrief schrijft hij dat dit een "evenredige reactie is op de aan Nederland opgelegde diplomatieke maatregel". De bewindsman overweegt "verdere maatregelen" als de reisbeperking voor Nederlandse diplomaten in Venezuela van kracht blijft.