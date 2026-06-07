Handballers Volendam grijpen eerste landstitel sinds 2013

AALSMEER (ANP) - De handballers van Volendam hebben voor het eerst sinds 2013 de landstitel veroverd. De ploeg was na strafworpen te sterk voor Aalsmeer in het tweede play-offduel om de titel.

Volendam won een week geleden de eerste wedstrijd (30-28). In het tweede duel leek Aalsmeer bij een stand van 28-25 af te stevenen op titelprolongatie, maar met vijf seconden op de klok bracht Volendam de score naar 28-26 en kwam het in sporthal De Bloemhof aan op penalty's. Volendam-doelman Mirddyn Tol wist daarin twee pogingen van Aalsmeer te stoppen.

De Volendamse handballers wonnen aan het begin van dit speeljaar ook al de Supercup door Aalsmeer te verslaan.