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Handballers Volendam grijpen eerste landstitel sinds 2013

Sport
door anp
zondag, 07 juni 2026 om 16:26
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AALSMEER (ANP) - De handballers van Volendam hebben voor het eerst sinds 2013 de landstitel veroverd. De ploeg was na strafworpen te sterk voor Aalsmeer in het tweede play-offduel om de titel.
Volendam won een week geleden de eerste wedstrijd (30-28). In het tweede duel leek Aalsmeer bij een stand van 28-25 af te stevenen op titelprolongatie, maar met vijf seconden op de klok bracht Volendam de score naar 28-26 en kwam het in sporthal De Bloemhof aan op penalty's. Volendam-doelman Mirddyn Tol wist daarin twee pogingen van Aalsmeer te stoppen.
De Volendamse handballers wonnen aan het begin van dit speeljaar ook al de Supercup door Aalsmeer te verslaan.
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