Handbalster Van der Heijden (34) kondigt afscheid aan

CHAMBRAY-LÈS-TOURS (ANP) - Handbalster Laura van der Heijden heeft haar afscheid van de topsport aangekondigd. Op Instagram vertelt de 34-jarige Amersfoortse dat ze over een maand met handbalpensioen gaat.

"Als klein meisje had ik nooit gedacht dat ik van mijn hobby mijn beroep kon maken en al helemaal niet dat ik daarvoor vijftien jaar in verschillende landen heb mogen spelen", schrijft ze. "En zeventien jaar lang met een geweldige groep meiden in het Nederlands team heb mogen spelen. In deze tijd hebben we 5 medailles gewonnen, met als hoogtepunt wereldkampioen worden in 2019."

Van der Heijden debuteerde op 17-jarige leeftijd in het Nederlands team. De handbalster zette in januari al een punt achter een lange en succesvolle interlandcarrière. Ze kwam op het EK vorig jaar in Oostenrijk, Hongarije en Zwitserland voor het laatst in actie voor Oranje.