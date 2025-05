Diamanten Boek voor De waanzinnige boomhut van 13 verdiepingen

BUNNIK (ANP) - Het boek De waanzinnige boomhut van 13 verdiepingen van Andy Griffiths en Terry Denton is bekroond met een Diamanten Boek. Sinds het verschijnen in 2013 zijn meer dan 200.000 exemplaren verkocht, genoeg voor de diamanten status binnen het genre kinderboeken. Dat heeft boekenkoepel CPNB donderdag bekendgemaakt.

Griffiths werd donderdag verrast met de unieke oorkonde in het Waterliniemuseum in Bunnik waar momenteel een expositie van De waanzinnige boomhut te zien is. De Australische schrijver is op promotietournee voor zijn nieuwe serie Adventures Unlimited, waarvan onlangs het eerste deel verscheen.

Sinds de publicatie van het eerste deel in de serie De waanzinnige boomhut zijn meer dan 2 miljoen exemplaren van de serie verkocht. In februari verscheen het dertiende en laatste boek in de reeks. De waanzinnige boomhut won drie keer de Prijs van de Kinderjury en staat elk jaar in de CPNB Top 100 van meest uitgeleende boeken bij de bibliotheek. Jeugdtheatercollectief Meneer Monster heeft twee theatervoorstellingen gemaakt van de boeken en in oktober 2026 volgt een derde show.