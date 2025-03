Handbalsters kloppen ook Denemarken in Den Bosch

DEN BOSCH (ANP) - De Nederlandse handbalsters hebben in de Golden League gewonnen van Denemarken. Oranje, dat in december op het EK en afgelopen zomer op de Olympische Spelen verloor van de Denen, was voor eigen publiek in Den Bosch met 33-31 te sterk.

Het door Henrik Signell gecoachte Oranje, met de teruggekeerde vedette Estavana Polman in de ploeg, nam al vroeg een voorsprong van enkele punten en bouwde die verder uit. Bij rust stond het 17-14. In de tweede helft had de thuisploeg bij 33-26 een voorsprong van 7 punten, wat genoeg bleek om een sterke Deense slotfase te overleven.

Nederland won donderdag al van Polen (26-22). Zondag volgt het laatste duel met Europees kampioen Noorwegen.