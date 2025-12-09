Handbalsters treffen Noorwegen bij bereiken halve finale WK

DORTMUND (ANP) - De Noorse handbalsters hebben op het WK handbal in Duitsland en Nederland de halve finale bereikt. De Europese kampioen versloeg in Dortmund Montenegro in de kwartfinale met 32-23. Noorwegen treft in de halve finale Nederland, als de Nederlandse ploeg woensdag in de kwartfinale wint van Hongarije.

Tegen Montenegro leidde Noorwegen bij rust met 19-11. In de tweede helft kwam die voorsprong geen moment in gevaar.

De Noorse handbalsters verloren in 2023 de WK-finale van Frankrijk. Noorwegen schakelde toen Oranje uit in de kwartfinale. De halve finales en de finale op het WK handbal worden gespeeld in Ahoy in Rotterdam.

Duitsland bereikte eerder op de avond al de halve finale. De Duitse handbalsters versloegen Brazilië in Dortmund met 30-23.