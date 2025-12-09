ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Kamer vindt kabinet te stil over spanningen in Cariben

Samenleving
door anp
dinsdag, 09 december 2025 om 22:38
anp091225195 1
DEN HAAG (ANP) - De Tweede Kamer vindt het demissionaire kabinet te stil als het gaat om de spanningen in de Cariben. Partijen vinden de informatievoorziening aan Aruba, Curaçao en Bonaire onvoldoende, maar ook aan de Kamer zelf.
De Kamer spreekt dinsdagavond met ministers David van Weel (Buitenlandse Zaken, VVD) en Ruben Brekelmans (Defensie, VVD) over de Amerikaanse aanvallen op vermeende drugsboten uit Venezuela. Daarbij vielen al meer dan tachtig doden.
Volgens onder meer GroenLinks-PvdA, D66 en DENK gaat het hier om schendingen van het internationaal recht. Zij vinden ook dat Nederland geen informatie meer moet delen met de Amerikanen over drugsbestrijding. De ChristenUnie sprak van "dubieuze aanvallen".
De drie eilanden liggen slechts enkele tientallen kilometers van Venezuela dat de Amerikanen hebben gedreigd aan te vallen. Op de eilanden is "frustratie" over de gebrekkige informatie, aldus Michiel Hoogeveen (JA21). De Kamer wil weten wat het kabinet extra gaat doen voor de eilanden.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-540761932

Hoe rijk is Marco Borsato?

AA1CzOej

Zo dwing je meer respect af zonder harder te praten

anp091225093 1

Groot Russisch militair transportvliegtuig neergestort

shutterstock_2480513579

Waarom bladblazen je tuin én je buren sloopt

monique mike moeder winter vol liefde e1736244770660 1644x970

Ex-schoondochter Antine over Monique Hansler: 'Ik viel 6 kilo af doordat ze zo onder je huid kruipt'

flare-smbh

Nieuwe ontdekking: zwart gat blaast allesverwoestende wind de ruimte in met bijna 60.000 km/s

Loading