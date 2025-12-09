Kamer vindt kabinet te stil over spanningen in Cariben

DEN HAAG (ANP) - De Tweede Kamer vindt het demissionaire kabinet te stil als het gaat om de spanningen in de Cariben. Partijen vinden de informatievoorziening aan Aruba, Curaçao en Bonaire onvoldoende, maar ook aan de Kamer zelf.

De Kamer spreekt dinsdagavond met ministers David van Weel (Buitenlandse Zaken, VVD) en Ruben Brekelmans (Defensie, VVD) over de Amerikaanse aanvallen op vermeende drugsboten uit Venezuela. Daarbij vielen al meer dan tachtig doden.

Volgens onder meer GroenLinks-PvdA, D66 en DENK gaat het hier om schendingen van het internationaal recht. Zij vinden ook dat Nederland geen informatie meer moet delen met de Amerikanen over drugsbestrijding. De ChristenUnie sprak van "dubieuze aanvallen".

De drie eilanden liggen slechts enkele tientallen kilometers van Venezuela dat de Amerikanen hebben gedreigd aan te vallen. Op de eilanden is "frustratie" over de gebrekkige informatie, aldus Michiel Hoogeveen (JA21). De Kamer wil weten wat het kabinet extra gaat doen voor de eilanden.