Handbalsters winnen Golden League na zege op Noorwegen

DEN BOSCH (ANP) - De Nederlandse handbalsters zijn op de eerste plaats geëindigd in de Golden League. De formatie van bondscoach Henrik Signell won in Den Bosch ook het derde duel met Noorwegen: 32-30. Oranje had eerder al gewonnen van Polen en Denemarken.

Nederland nam in de openingsfase een voorsprong van drie treffers (8-5), maar zag Noorwegen daarna terugkomen. Na een gelijke ruststand (17-17) hielden beide ploegen elkaar in de tweede helft eveneens in evenwicht. Oranje maakte pas in de laatste minuten het verschil.

Romee Maarschalkerweerd werd uitgeroepen tot speelster van de wedstrijd. Zij maakte zeven treffers. Dione Housheer was acht keer trefzeker, Kelly Dulfer en Nikita van der Vliet maakten vier doelpunten.