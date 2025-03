APELDOORN (ANP) - De Nederlandse estafettevrouwen op de 4x400 meter zijn na het behalen van de gouden medaille op de EK indoor in Apeldoorn gediskwalificeerd. Er zou zijn gehinderd in het wisselvak. Volgens een woordvoerster van de Atletiekunie gebeurde dat toen tweede loopster Nina Franke het stokje overgaf aan Cathelijn Peeters. In het team liepen ook de Nederlandse vedettes Femke Bol en Lieke Klaver.

De Atletiekunie heeft protest aangetekend tegen de diskwalificatie. Dat protest loopt nog.