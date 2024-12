Handbalsters zesde op EK na nipte nederlaag tegen Zweden

WENEN (ANP) - De Nederlandse handbalsters zijn op het EK in Oostenrijk, Hongarije en Zwitserland op de zesde plaats geëindigd. De ploeg van bondscoach Henrik Signell moest genoegen nemen met die eindklassering door in Wenen nipt te verliezen van Zweden met 33-32. Dione Housheer was met negen treffers de beste schutter van Oranje, Merel Freriks scoorde acht keer.

Het eindresultaat is exact hetzelfde als op de vorige twee EK's. Ook toen werden de handbalsters zesde. Op het vorige EK van 2022 in Denemarken was Zweden ook al winnaar in het duel om de vijfde en zesde plaats.

Oranje begon dit EK sterk met overwinningen op IJsland, Duitsland, Oekraïne en Slovenië. Daarna volgde een kansloze nederlaag tegen olympisch kampioen en regerend Europees kampioen Noorwegen. De ploeg herstelde zich met winst op Zwitserland, maar verloor vervolgens van Denemarken het beslissende duel om het bereiken van de halve finales.

Het is ook het derde EK op rij dat de handbalsters geen medaille winnen. In 2016 was er nog zilver en in 2018 brons.