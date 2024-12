DEN HAAG (ANP) - Een Nederlandse militair is gewond geraakt aan zijn been tijdens een oefening in Irak, nabij de hoofdstad Bagdad. Dat meldt het ministerie van Defensie.

Het gaat om een militair van de 11 Luchtmobiele Brigade, die adviseurs van de NAVO-missie in Irak beveiligt. Hij is overgebracht naar een militair ziekenhuis en zijn situatie is stabiel. Hoe de militair gewond is geraakt, vermeldt het ministerie niet.