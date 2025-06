Hassan loopt marathon van Sydney en slaat WK Tokio over

NIJMEGEN (ANP) - Sifan Hassan bereidt zich voor op de marathon van Sydney op 31 augustus. Dat meldt haar management Global Sports. Het wordt haar zesde race over de klassieke afstand van 42,195 kilometer. De Nederlandse atlete veroverde vorig jaar in Parijs olympisch goud op de marathon en werd als eerste Nederlander gekozen tot beste atlete van de wereld.

Haar keuze voor een marathon eind augustus betekent dat Hassan niet zal deelnemen aan de WK atletiek op de baan in Tokio in september. Na de marathon van Londen in april, waar de Nederlandse topatlete als derde eindigde, kondigde ze nog aan dat ze deze zomer weer wedstrijden zou gaan lopen op de baan, maar dat lijkt niet te gebeuren.

De marathon van Sydney maakt dit jaar voor het eerst deel uit van de World Marathon Majors en behoort daarmee tot de grootste en sterkst bezette stadsmarathons ter wereld. "Ik kijk er echt naar uit om weer een major te lopen", zegt Hassan in het persbericht. "Australië is zo'n sterk atletiekland, ik ben blij dat ik deel uitmaak van hun eerste major marathon."

Hassan, ook tweevoudig olympisch- en wereldkampioene op de baan, won bij haar debuut in april 2023 de marathon van Londen. Daarna volgde winst in de marathon van Chicago in een tijd van 2.13.44, een Europees record en de derde tijd ooit gelopen. Haar grootste succes was het goud op de marathon van Parijs, twee dagen nadat ze daar op de baan olympisch brons had gewonnen op de 10.000 meter.