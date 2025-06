Veldkamp na overleg NAVO en Oekraïne: allen achter steun Kyiv

DEN HAAG (ANP) - Alle NAVO-landen hebben op de top in Den Haag duidelijk gemaakt dat ze Oekraïne willen blijven steunen, zegt buitenlandminister Caspar Veldkamp. Dus ook de Verenigde Staten en Ruslandgezinde landen als Hongarije, zo maakte Veldkamp op uit een officiële vergadering van zijn NAVO-collega's met Oekraïne.

Veldkamp concludeerde na de zogeheten NAVO-Oekraïne-raad dinsdagavond dat "we allemaal inzien dat steun voor Oekraïne ook een investering is in Europese veiligheid en dat de druk op Rusland moet worden opgevoerd". Hij noemt het "goed om te zien dat bondgenoten doordrongen zijn van de noodzaak voor blijvende steun voor Oekraïne".

In de aanloop naar de top in Den Haag maakten Nederland en andere Europese bondgenoten zich zorgen over de aandacht voor Oekraïne op de top. Waar bij eerdere toppen de leiders aanschoven voor de NAVO-Oekraïne-raad, gebeurde dat dit keer op het lagere niveau van buitenlandministers. En dat pas na aandringen van Oekraïnes bondgenoten.