'Heel veel aanvragen' voor kaarten laatste GP van Zandvoort

Sport
door anp
dinsdag, 09 september 2025 om 14:07
anp090925105 1
ZANDVOORT (ANP) - De belangstelling voor de laatste Dutch GP, volgend jaar in Zandvoort, is overweldigend. Volgens de organisatie is er sprake van "een zeer grote hoeveelheid" aanvragen. De komende dagen worden alle verzoeken verwerkt en deze week vinden de toewijzingen plaats. De periode waarin belangstellenden een aanvraag konden doen voor toegangsbewijzen voor de Formule 1 werd op maandag 8 september afgesloten.
De Grote Prijs van Zandvoort wordt in 2026 op zondag 23 augustus voor de laatste keer gehouden. Op de zaterdag en vrijdag ervoor vinden vrije trainingen, kwalificaties en een sprintrace plaats. Tijdens de afgelopen editie waren de zondag en de zaterdag met 105.000 toeschouwers per dag uitverkocht. Voor de vrijdag bleven er wel kaarten onverkocht. Er waren in totaal, inclusief de mediadag op donderdag, 305.000 bezoekers.
De verwachting is dat voor het raceweekend van 2026 alle beschikbare plaatsen bezet zullen zijn.
