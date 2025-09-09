ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Varkenskoppen achtergelaten bij moskeeën in en rond Parijs

Samenleving
door anp
dinsdag, 09 september 2025 om 14:01
anp090925103 1
PARIJS (ANP/AFP) - In de regio Parijs zijn minstens negen varkenskoppen achtergelaten bij moskeeën. Het is niet duidelijk wie ze daar heeft geplaatst en waarom. Varkensvlees wordt in de islam als onrein beschouwd.
Vier koppen lagen in de stad Parijs, de rest in voorsteden. De politie sluit niet uit dat meer varkenskoppen kunnen worden ontdekt. "Alles wordt in het werk gesteld om de daders van deze weerzinwekkende daden op te sporen", aldus de Parijse politiechef Laurent Nuñez.
Chems-Eddine Hafiz van de Grote Moskee van Parijs veroordeelde de "islamofobe daden" als "een nieuwe en verdrietige fase in de toename van moslimhaat". Hij roept op tot "bewustwording en nationale solidariteit tegen deze gevaarlijke ontwikkeling".
Minister van Binnenlandse Zaken Bruno Retailleau heeft de "schandalige" en "absoluut onaanvaardbare" actie veroordeeld en zijn steun uitgesproken aan de getroffenen en andere moslims in Frankrijk. Het land huisvest de grootste moslimgemeenschap van de Europese Unie.
loading

POPULAIR NIEUWS

download (8)

Don Lemon: “Trump is zieker dan het Witte Huis doet voorkomen”

145340906_m

Bizar: hartaanvallen zijn misschien 'besmettelijk'. Dit is hoe dat kan

IMG_2436

Deze kenmerken bepalen of iemand 'sexy' is

248377490_m

Kinderen die vaker deze voeding eten, hebben mogelijk gezondere ogen

Schermafbeelding 2025-09-09 103900

B&B Vol liefde: is Illya helemaal gek geworden?

VWH-DermNetNZ-Panniculitis-01-76febbb615f4442988c74db6a46187ba

Vroege signalen aan je handen dat er iets mis is met de alvleesklier

Loading