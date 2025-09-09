Varkenskoppen achtergelaten bij moskeeën in en rond Parijs

PARIJS (ANP/AFP) - In de regio Parijs zijn minstens negen varkenskoppen achtergelaten bij moskeeën. Het is niet duidelijk wie ze daar heeft geplaatst en waarom. Varkensvlees wordt in de islam als onrein beschouwd.

Vier koppen lagen in de stad Parijs, de rest in voorsteden. De politie sluit niet uit dat meer varkenskoppen kunnen worden ontdekt. "Alles wordt in het werk gesteld om de daders van deze weerzinwekkende daden op te sporen", aldus de Parijse politiechef Laurent Nuñez.

Chems-Eddine Hafiz van de Grote Moskee van Parijs veroordeelde de "islamofobe daden" als "een nieuwe en verdrietige fase in de toename van moslimhaat". Hij roept op tot "bewustwording en nationale solidariteit tegen deze gevaarlijke ontwikkeling".

Minister van Binnenlandse Zaken Bruno Retailleau heeft de "schandalige" en "absoluut onaanvaardbare" actie veroordeeld en zijn steun uitgesproken aan de getroffenen en andere moslims in Frankrijk. Het land huisvest de grootste moslimgemeenschap van de Europese Unie.