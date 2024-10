Hirscher bij debuut voor Nederland 28e in eerste run reuzenslalom

SÖLDEN (ANP) - Skiër Marcel Hirscher heeft zich bij zijn debuut voor Nederland niet kunnen mengen in de strijd om de topplaatsen. De 35-jarige Oostenrijker, die een Nederlandse moeder heeft, eindigde bij de eerste wereldbekerwedstrijd van het seizoen in Sölden als 28e in de eerste run op de reuzenslalom. Die klassering was voldoende om later op zondag ook in actie te komen op de tweede run, waar de beste dertig skiërs aan meedoen.

Hirscher gaf ruim twee seconden toe op de Noor Alexander Steen Olsen, die het rapst was van alle deelnemers. De Zwitser Marco Odermatt, die de reuzenslalom met negen zeges in tien wedstrijden vorig seizoen domineerde, ging verrassend onderuit.

Hirscher beëindigde vijf jaar geleden zijn topsportloopbaan. Dit voorjaar maakte hij bekend een comeback te maken, nu als Nederlander omdat hij de ontwikkeling van talenten in zijn vaderland Oostenrijk niet in de weg wil staan.