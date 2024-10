Wijnhandelaren: geen zorgen over fors hogere wijnprijzen

DEN HAAG (ANP) - Consumenten hoeven niet te rekenen op fors hogere prijzen voor een fles wijn, ondanks de matige oogst die wijnboeren verwachten in sommige Europese wijnstreken dit jaar. Dat zegt Peter van Houtert, voorzitter van de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Wijnhandelaren (KVNW). "Ik maak me geen zorgen dat de prijzen verdubbelen."

Franse en Duitse wijnboeren hebben dit jaar te lijden gehad onder slechte weersomstandigheden. Duitse wijnboeren rekenen op de kleinste druivenoogst sinds 2017, werd deze week bekend. In bekende Franse wijnstreken zoals de Champagne, Bourgogne en Beaujolais wordt voorspeld dat de oogst een van de slechtste van de laatste jaren wordt.

Van Houtert benadrukt dat er nog geteerd wordt op 2023, toen er juist veel te veel wijn was geproduceerd. Wijn wordt inmiddels bovendien overal ter wereld gemaakt, legt Van Houtert uit. "De problemen die we in Europa zien, zijn er niet of minder in Zuid-Amerika." Ook komt veel wijn uit Zuid-Afrika of Chili.

"In de grote mix zullen consumenten genoeg keuze hebben om in een bepaalde klasse wijn te kopen", concludeert de voorzitter.