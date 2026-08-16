Hockeyer Telgenkamp bezorgt Oranje extra pit bij eerste WK-zege

AMSTELVEEN (ANP) - Nederland had een beetje pit nodig bij de 1-0-achterstand in de eerste WK-wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland, vond hockeyer Duco Telgenkamp. "Even moest het gas erop. Dat voelde ik en een aantal jongens in het team ook en daarin namen we elkaar mee", zei de Hagenaar, die Oranje zelf op voorsprong schoot bij de 5-1-zege.

Volgens Telgenkamp was het Wagener Stadion in Amstelveen een beetje in slaap gesust na de treffer van Nieuw-Zeeland. "Toen we de 1-1 maakten, merkte je dat we in een bepaald momentum kwamen en was het wachten op de tweede treffer. Toen die kwam, voelde je die opluchting in het hele stadion, dat was echt lekker." Hij vierde het met het publiek met een handje achter zijn oor. "Ja heerlijk!"

De 24-jarige hockeyer zag de ruimte voor het schot, maar hoorde vooral iemand hard 'schieten' roepen toen de bal voor zijn backhand lag. "Dat was voor mij wel het teken dat ik moest schieten."