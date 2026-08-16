ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Hockeyer Telgenkamp bezorgt Oranje extra pit bij eerste WK-zege

Sport
door anp
zondag, 16 augustus 2026 om 19:20
anp160826096 1
AMSTELVEEN (ANP) - Nederland had een beetje pit nodig bij de 1-0-achterstand in de eerste WK-wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland, vond hockeyer Duco Telgenkamp. "Even moest het gas erop. Dat voelde ik en een aantal jongens in het team ook en daarin namen we elkaar mee", zei de Hagenaar, die Oranje zelf op voorsprong schoot bij de 5-1-zege.
Volgens Telgenkamp was het Wagener Stadion in Amstelveen een beetje in slaap gesust na de treffer van Nieuw-Zeeland. "Toen we de 1-1 maakten, merkte je dat we in een bepaald momentum kwamen en was het wachten op de tweede treffer. Toen die kwam, voelde je die opluchting in het hele stadion, dat was echt lekker." Hij vierde het met het publiek met een handje achter zijn oor. "Ja heerlijk!"
De 24-jarige hockeyer zag de ruimte voor het schot, maar hoorde vooral iemand hard 'schieten' roepen toen de bal voor zijn backhand lag. "Dat was voor mij wel het teken dat ik moest schieten."
loading

POPULAIR NIEUWS

groot-gezin-vroeger

Vier psychologen kregen dezelfde vraag over vervreemde broers en zussen — en gaven vier keer hetzelfde antwoord

header-koffers-past-past-niet

Zo verschillen de bagageregels van KLM, easyJet, TUI en Transavia — en waar zit het addertje

whatsapp-scam-aspect-ratio-1200-780

WhatsApp heeft een nieuwe instelling waarmee AI je waarschuwt voor oplichters — zo zet je 'm aan

shutterstock_2742985903

Hoeveel rusthartslag is normaal voor jouw leeftijd? Dit zeggen de cijfers

de-amerikaanse-president-donald-trump-dut-in-tijdens-een-bijeenkomst

Amerikanen zijn slechter af en geven Trump de schuld

ANP-565519919

Hoe dicht is het zoute water al bij jouw kraan? Dit is wat er gebeurt als de Rijn nóg verder zakt

Loading