Natuurbrand in Hürtgenwald is volgens autoriteiten onder controle

HÜRTGENWALD (ANP/DPA) - De natuurbrand in het Duitse Hürtgenwald is onder controle, melden de lokale autoriteiten. Een dag eerder werd al gemeld dat de brandweer succes boekte bij het bestrijden van de brand in de buurt van Aken, bij de Nederlandse grens.

Op zondag zouden nog enkele honderden brandweermensen bezig zijn met de bluswerkzaamheden. Het getroffen gebied is omringd door een brandwerende strook, waardoor de vlammen zich niet verder kunnen verspreiden. De meesten van de ongeveer 2000 bewoners die het gebied eerder moesten verlaten, konden terugkeren naar hun huizen.

Waardoor de brand uitbrak, is nog altijd niet duidelijk. De politie in Keulen onderzoekt de oorzaak en opende een tiplijn. De natuurbrand in Hürtgenwald is de grootste in de geschiedenis van de deelstaat Noordrijn-Westfalen.