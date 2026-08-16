Hockeyers beginnen WK na moeizame start met zege op Nieuw-Zeeland

AMSTELVEEN (ANP) - De Nederlandse hockeyers hebben hun eerste wedstrijd op het wereldkampioenschap in eigen land na een moeizame start gewonnen. De ploeg van bondscoach Jeroen Delmee moest tegen Nieuw-Zeeland terugkomen van een 1-0-achterstand en won met 5-1.

James Hickson opende de score voor Nieuw-Zeeland. Tjep Hoedemakers maakte in het derde kwart gelijk en Duco Telgenkamp zorgde voor de voorsprong. Aanvoerder Thierry Brinkman, opnieuw Hoedemakers en Koen Beijen waren ook nog trefzeker.

In de tweede groepswedstrijd nemen de hockeyers het dinsdag op tegen Argentinië. Het derde groepsduel met Japan is donderdag.

Strafcorner

Oranje begon met Derk Meijer in het doel. Die zag in het eerste kwart de Nieuw-Zeelandse hockeyers een paar keer opduiken in de cirkel. Telgenkamp zag een schot naast gaan. Tijmen Reyenga zag de eerste Nederlandse strafcorner geblokt worden.

Ook in het tweede kwart was de eerste kans voor Nieuw-Zeeland. George Baker schoot voorlangs. Even later was het wel raak. Hickson controleerde een hoge bal en gaf voor. Omdat Meijer de bal niet goed wegwerkte, kon Hickson zelf uit de rebound binnenschieten. Oranje verhoogde het tempo en een schot van Telgenkamp werd geblokt. Tot meer kwam de ploeg niet.

Tijdstraf

Na de rust kreeg Oranje de controle over de wedstrijd niet terug. De ploeg stond twee strafcorners toe, maar de tegenstander kon daaruit niet scoren. Even later sloeg Oranje wel toe. Uit een voorzet vanaf de achterlijn van Floris Middendorp kon Hoedemakers van dichtbij binnentippen. Na een rush van Brinkman kreeg Nederland een strafcorner. De sleeppush van Jip Janssen werd gestopt, maar uit de rebound schoot Telgenkamp hard raak.

Oranje was in het vierde kwart even in ondertal na een groene kaart en tijdstraf voor Middendorp, maar doorstond dat goed. Na verlengen van Telgenkamp kon Brinkman van dichtbij binnentikken. Hoedemakers kon op aangeven van Bijen nog zijn tweede maken. Bijen pikte uit de rebound na een mislukte strafcorner nog een doelpunt mee.