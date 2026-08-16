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Turnsters sluiten EK af met zesde plek in teamfinale

Sport
door anp
zondag, 16 augustus 2026 om 18:10
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ZAGREB (ANP) - De Nederlandse turnsters hebben de EK in Zagreb afgesloten met de zesde plek in de teamfinale. Naomi Visser, Sanna Veerman, Floor Slooff en Vera Ubbink kwamen tot een totaal van 152,995 punten.
De titel ging naar de Russische turnsters, uitkomend onder de naam World Gymnastics 2. Aangevoerd door Europees meerkampkampioene Angelina Melnikova turnden zij 165,430 punten bij elkaar. Italië greep met 161,796 punten het zilver, Frankrijk (159,263) het brons.
Sanne Wevers sloeg de teamfinale over vanwege "lichte fysieke klachten". Met Wevers erbij plaatste de Nederlandse ploeg zich donderdag ook als zesde voor de eindstrijd (158,697 punten).
Zaterdag eindigde Veerman als vierde in de brugfinale, waarin Visser door twee keer te vallen achtste werd. Visser liep donderdag nipt een medaille in de meerkamp mis. Met 53,299 punten eindigde ze als vierde op de geschoonde lijst met maximaal twee turnsters per land.
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