Hockeyers in Pro League opnieuw te sterk voor Ierland

AMSTELVEEN (ANP) - De Nederlandse hockeyers hebben in de Pro League opnieuw van Ierland gewonnen. Het elftal van bondscoach Jeroen Delmee was in het Wagener-stadion in Amstelveen met 6-2 te sterk. Woensdag won Oranje al met 2-0 van de Ieren.

Jip Janssen opende in de tweede kwart de score voor de regerend olympisch kampioen. Terrance Pieters bepaalde de ruststand op 2-0. Janssen benutte in de beginfase van het derde kwart een strafbal en daarna had Pepijn van der Heijden succes vanuit een strafcorner (4-0).

De overige twee doelpunten van Nederland kwamen op naam van Joep Troost en Thijs van Dam.

Oranje verstevigde dankzij de zege de koppositie in de Pro League en neemt het komend weekend twee keer op tegen nummer 2 Argentinië. Volgende week wacht een tweeluik met Engeland in Londen.