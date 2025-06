Schoof sluit sancties tegen ministers Israël niet uit

DEN HAAG (ANP) - Het demissionaire kabinet sluit niet uit dat het in de EU zal pleiten om de twee uiterst rechtse Israëlische ministers Itamar Ben-Gvir en Bezalel Smotrich op de Europese sanctielijst te zetten. "Ik houd de optie open", zei premier Dick Schoof in de Tweede Kamer. Hij voegde eraan toe dat het kabinet zich er binnenkort over zal buigen.

Vijf westerse landen hebben sancties tegen de Israëlische bewindslieden uitgevaardigd omdat ze aanzetten tot geweld op de Westelijke Jordaanoever. Het gaat om het Verenigd Koninkrijk, Australië, Nieuw-Zeeland, Canada en Noorwegen. Jesse Klaver (GroenLinks-PvdA) vroeg of Schoof zich bij deze bondgenoten wilde aansluiten.

Het debat donderdag gaat over de Staat van de Europese Unie, maar een flink deel wordt door de partijen aan de oorlog in Gaza gewijd. Oppositiepartijen GroenLinks-PvdA, D66, SP, en Volt pleitten voor extra stappen tegen Israël om schendingen van het internationaal recht in Gaza. Het kabinet vindt dat het al veel heeft gedaan en de druk op Israël al opvoert.