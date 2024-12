Hockeyers Nederland en België weer gelijk, bonuspunt voor Oranje

AMSTELVEEN (ANP) - De hockeyers van Nederland en België hebben ook hun tweede onderlinge duel in de Pro League gelijkgespeeld. In het Wagener-stadion van Amstelveen werd het na een aantrekkelijk duel 3-3. Het via de shoot-outs te verdienen bonuspunt ging opnieuw naar Oranje.

Nederland speelde vorige week twee keer gelijk, tegen Duitsland en België. Beide keren werd wel het via shoot-outs te veroveren bonuspunt gepakt. Zaterdag verloor de ploeg van bondscoach Jeroen Delmee met 3-2 van de Duitsers.

Begin februari gaat de Pro League voor Oranje verder in Sydney met wedstrijden tegen gastland Australië en Spanje.