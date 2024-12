Verstappen wil na 'saaie race' even niet aan Formule 1 denken

ABU DHABI (ANP) - Max Verstappen is blij dat het seizoen in de Formule 1 voorbij is. "Wel even lekker om een tijdje niet aan de Formule 1 te hoeven denken", zei de viervoudig wereldkampioen bij Viaplay na zijn zesde plaats in de slotrace in Abu Dhabi. "Het was een saaie wedstrijd voor mij. Ik had geen snelheid, geen balans, kon niet aanvallen."

Verstappen betreurde het incident in de eerste bocht na de start, waar hij in aanraking kwam met Oscar Piastri (McLaren) en spinde. De Limburger kreeg van de stewards een tijdstraf van tien seconden. "Ik wilde mijn auto ernaast zetten en realiseerde me dat het wat krap werd. Ik probeerde nog uit te sturen, maar het was te laat. Die straf boeide niet, het maakte geen zak uit voor mijn resultaat."

Verstappen moet nog wel de trofee voor zijn wereldtitel ophalen tijdens het prijzengala van de FIA op 13 december. "Maar daarna lekker op vakantie. Die vierde wereldtitel is natuurlijk heel mooi, maar het was niet het fijnste jaar qua rijden. Ik heb nooit echt een hele fijne balans gehad en dat moet volgend jaar echt beter."