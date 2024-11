Vader topatleet Ingebrigtsen beschuldigd van misbruik van zoon

OSLO (ANP/AFP) - De vader en voormalig trainer van de Noorse topatleet Jakob Ingebrigtsen is aangeklaagd voor misbruik van zijn zoon. Tegen de 58-jarige Gjert Ingebrigtsen liep al een onderzoek naar mishandeling van een van zijn andere kinderen.

"De aanklachten zijn zeer ernstig. Ze hebben betrekking op geweld gedurende tien jaar, sinds hij een kleine schooljongen was", zei advocate Mette Yvonne Larsen tegen persbureau AFP. Ingebrigtsen won afgelopen zomer olympisch goud op de 5000 meter. Op die afstand is hij ook tweevoudig wereldkampioen.

Jakob en zijn hardlopende broers Henrik en Filip Ingebrigtsen traden in oktober 2023 naar buiten met een opiniestuk in de Noorse krant Verdens Gang. Daarin beschuldigden ze hun vader van gewelddadig gedrag in hun jeugd. "We zijn opgegroeid met een vader die zeer agressief en controlerend was. Hij gebruikte fysiek geweld en bedreigde ons. We voelen nog steeds ongemak en angst, die we al vanaf onze kindertijd met ons meedragen", schreven de drie atleten, van wie Jakob veruit de beste is. Henrik en Filip behaalden wel Europese titels.

De politie opende een onderzoek naar de aantijgingen en kwam aanvankelijk met één aanklacht. Daar is nu een tweede bijgekomen. De vader heeft tot dusver de beschuldigingen ontkend. Een proces wordt ergens in 2025 verwacht.