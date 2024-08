Hockeyers stuiten op Duitsland in olympische finale

COLOMBES (ANP) - Duitsland is donderdagavond de tegenstander van de Nederlandse hockeyers in de finale van de Olympische Spelen. Die ploeg was in een spannende halve eindstrijd te sterk voor India: 3-2.

Harmanpreet Singh opende de score voor India. Vervolgens scoorden Gonzalo Peillat en Christopher Rühr voor de Duitsers en maakten Sukhjeet Singh gelijk. Uiteindelijk maakte Marco Miltkau het winnende doelpunt voor Duitsland in de slotfase.

Nederland en Duitsland troffen elkaar ook in de groepsfase van de Spelen. De Duitsers wonnen die wedstrijd met 1-0. Nederland plaatste zich eerder op dinsdag voor de finale met een ruime zege op Spanje (4-0). Jip Janssen, Thierry Brinkman, Thijs van Dam en Duco Telgenkamp scoorden voor Oranje.