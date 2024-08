Joodse organisatie spant rechtszaak aan tegen Herman Brusselmans

ANTWERPEN (ANP) - De European Jewish Association (EJA) zegt een rechtszaak aan te spannen tegen auteur Herman Brusselmans en het Belgische magazine Humo. De organisatie heeft hiertoe besloten omdat Brusselmans in een column zou "aanzetten tot moord". Het is onduidelijk waar EJA de zaak gaat aanspannen.

EJA is een koepelorganisatie voor Joodse gemeenschappen in Europa. De column van Brusselmans werd dinsdag gepubliceerd. In zijn column identificeerde de schrijver zich met de burgerslachtoffers in Gaza. Hij schrijft: "Ik zie een beeld van een huilend en schreeuwend Palestijns jongetje dat helemaal buiten zinnen om z'n onder het puin liggende moeder roept, en ik beeld me in dat dat jongetje m'n eigen zoontje Roman is, en de moeder m'n eigen vriendin Lena, en ik word zo woedend dat ik iedere Jood die ik tegenkom een puntig mes los door de keel wil rammen."

Voorzitter Menachem Margolin van de EJA zegt op X dat deze uitspraak "psychopathisch is" en waarschuwt dat deze retoriek zal aanzetten tot écht geweld tegen Joden. De organisatie eist dat Humo publieke excuses maakt voor de uitspraken van Brusselmans. Ook wil EJA dat de auteur onmiddellijk de wacht wordt aangezegd door het blad.

Brusselmans reageert tegen de krant De Morgen dat hij met zijn tekst vooral het lijden van de Palestijnse bevolking wil belichten. "Als ik de beelden van de slachtoffers zie, dan word ik daar gewoon woedend van", stelt de schrijver. "Ik bedoelde vooral dat als dit mijn kind zou overkomen, ik de daders iets zou aandoen. Israël is in Gaza bezig met oorlogsmisdaden en ik zou dat niet eens mogen zeggen?"