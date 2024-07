Hockeyers winnen eerste duel met Zuid-Afrika op Spelen

PARIJS (ANP) - De Nederlandse hockeyers zijn met een overwinning op Zuid-Afrika (5-3) aan de Olympische Spelen begonnen. De ploeg van bondscoach Jeroen Delmee speelde een sterke eerste helft onder het toeziend oog van koning Willem-Alexander en koningin Máxima op de tribune. Na de rust schakelde Oranje over naar een lager tempo, waardoor de tegenstander de kans kreeg iets terug te doen.

Oranje komt ook nog uit tegen Groot-Brittannië, Duitsland, Frankrijk en Spanje in de poule. De beste vier ploegen van de groep plaatsen zich voor de kwartfinales. De Nederlandse hockeyers streven naar eerherstel in Parijs na hun teleurstellende prestatie op de vorige Spelen in Tokio. Daar bereikten ze voor het eerst in 37 jaar niet de halve finale van een olympisch toernooi en eindigden ze als zesde.

Bij rust stond Oranje met 4-1 voor. Jip Janssen benutte een strafbal en een strafcorner. Jonas de Geus en Tjep Hoedemakers scoorden eveneens in de eerste helft. Abdud-Dayaan Cassiem tekende voor de gelijkmaker van Zuid-Afrika (1-1). Nederland leek op weg naar een grote overwinning toen Duco Telgenkamp kort na de rust de score naar 5-1 bracht. Oranje nam vervolgens gas terug en zag Zuid-Afrika terugkomen door doelpunten van Tevin Kok en Matthew Guise-Brown.