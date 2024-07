Franse minister sluit buitenlandse sabotage op het spoor niet uit

PARIJS (ANP/RTR/AFP) - De Franse autoriteiten sluiten nog niet uit dat de brandstichtingen op en rond het spoor het werk waren van een partij uit het buitenland. Door de branden werd het vervoer met hogesnelheidstreinen in Frankrijk ernstig ontregeld. De Franse minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin zei wel snel meer duidelijkheid te verwachten.

"Het kwam of van binnenuit, of er is opdracht gegeven vanuit het buitenland, het is te vroeg om daar iets over te zeggen", zei Darmanin in een interview met de televisiezender France 2. "We hebben een aantal elementen blootgelegd waardoor we denken dat we vrij snel kunnen vaststellen wie verantwoordelijk is."

Onbekenden stichtten branden bij de communicatiesystemen rond het spoor, waardoor in drie richtingen treinen uitvielen. Op een vierde plek lijkt een aanval voorkomen te zijn, omdat spoorwerkers mogelijke saboteurs verjaagd hebben.