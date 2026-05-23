ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Hockeysters Amsterdam en Den Bosch spelen gelijk in eerste finale

Sport
door anp
zaterdag, 23 mei 2026 om 14:37
anp230526088 1
AMSTELVEEN (ANP) - De eerste wedstrijd in de finale van de play-offs om de landstitel tussen de hockeysters van Amsterdam en Den Bosch heeft geen winnaar opgeleverd. In het Wagener Stadion in Amstelveen werd het 2-2.
Amsterdam leidde halverwege met 1-0 door een doelpunt van Katerina Langedijk, die in de 24e minuut van dichtbij kon scoren na een voorzet van Felice Albers. Joosje Burg bracht titelverdediger Den Bosch in de 45e minuut uit een strafcorner langszij.
Na een groene kaart voor Emma Reijnen profiteerde Amsterdam via Fay van der Elst direct van de overtalsituatie. Opnieuw kwam de assist op naam van Albers. Romee Joosten bepaalde uit een strafcorner kort voor tijd de eindstand op 2-2.
De tweede wedstrijd is maandag in Den Bosch.
Den Bosch won de landstitel 23 keer en Amsterdam vier keer.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 150575679

Zo herken je een importauto met tellerfraude

IMG_3077

De 4 snelst groeiende reisbestemmingen van dit moment (en waarom iedereen erheen wil)

213747324 l normal none

Dit zijn de slechtste buren in een vliegtuig

254699671_m

Bijna 4 op de 10 kankergevallen zijn te voorkomen: deze twee leefstijlfactoren spelen de belangrijkste rol

anp 91316547

Moe, futloos: waarom de een beter tegen de hitte kan dan de ander

anp230526003 1

CBS News: regering-Trump bereidt nieuwe aanvallen op Iran voor

Loading