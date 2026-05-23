Hockeysters Amsterdam en Den Bosch spelen gelijk in eerste finale

AMSTELVEEN (ANP) - De eerste wedstrijd in de finale van de play-offs om de landstitel tussen de hockeysters van Amsterdam en Den Bosch heeft geen winnaar opgeleverd. In het Wagener Stadion in Amstelveen werd het 2-2.

Amsterdam leidde halverwege met 1-0 door een doelpunt van Katerina Langedijk, die in de 24e minuut van dichtbij kon scoren na een voorzet van Felice Albers. Joosje Burg bracht titelverdediger Den Bosch in de 45e minuut uit een strafcorner langszij.

Na een groene kaart voor Emma Reijnen profiteerde Amsterdam via Fay van der Elst direct van de overtalsituatie. Opnieuw kwam de assist op naam van Albers. Romee Joosten bepaalde uit een strafcorner kort voor tijd de eindstand op 2-2.

De tweede wedstrijd is maandag in Den Bosch.

Den Bosch won de landstitel 23 keer en Amsterdam vier keer.