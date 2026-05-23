Internationale druk op Israëlische minister Ben-Gvir neemt toe

PARIJS (ANP/AFP) - De internationale druk op de ultranationalistische Israëlische minister Itamar Ben-Gvir neemt toe. Na Italië roept ook Frankrijk de EU op om sancties tegen hem uit te vaardigen.

Ben-Gvir, minister van Nationale Veiligheid in Benjamin Netanjahu's radicaalrechtse coalitieregering, is al langer omstreden vanwege extreme uitlatingen. Deze week ontstond grote internationale verontwaardiging over een video met vastgebonden flotilla-activisten op een Israëlisch schip, die Ben-Gvir zelf verspreidde en waarin hij zelf acteert.

In een bericht op X kondigt de Franse minister van Buitenlandse Zaken Jean-Noël Barrot aan dat Ben-Gvir de toegang tot Frankrijk wordt ontzegd. Ook vraagt hij de EU om maatregelen tegen de minister te nemen, net als Italië dat vrijdag al deed.

In Nederland geldt de Israëlische ultranationalist al meer dan een jaar als ongewenst vreemdeling. Vrijdag nam ook het pro-Israëlische platform CIDI (Centrum Informatie en Documentatie Israël) openlijk afstand van Ben-Gvir.