Hockeysters Den Bosch na zege op SCHC in halve finale EHL

DEN BOSCH (ANP) - De hockeysters van Den Bosch hebben zich geplaatst voor de halve finales van de Euro Hockey League. De landskampioen versloeg op het eigen veld de landgenoten van SCHC met 3-2.

Den Bosch neemt het zondag in de halve finale op tegen Gantoise uit België. Die ploeg won eerder vrijdag met 3-0 van Mannheimer HC uit Duitsland.

Lieve Wijckmans opende de score voor Den Bosch na een lange pass van Laura Nunnink. In het tweede kwart liep Den Bosch verder uit. Charlotte Englebert tipte binnen op aangeven van Sanne Koolen. SCHC was vlak voor rust onfortuinlijk. Maud van den Heuvel tipte een hoge bal binnen, maar de scheidsrechter had al gefloten voor een strafcorner.

Den Bosch maakte de derde na goed rondspelen. Maartje Krekelaar zorgde via een stick van SCHC voor de treffer. Yibbi Jansen scoorde daarna de 3-1 uit een strafcorner en SCHC dacht het weer spannend te maken door een treffer van Van den Heuvel, maar die werd afgekeurd. Jansen maakte nog de 3-2 uit een strafcorner.