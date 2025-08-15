ECONOMIE
Hockeysters naar EK-finale na zege op Spanje, drie goals Jansen

Sport
door anp
vrijdag, 15 augustus 2025 om 18:30
anp150825175 1
MÖNCHENGLADBACH (ANP) - De Nederlandse hockeysters hebben zich geplaatst voor de finale van het EK in Mönchengladbach. Het elftal van bondscoach Raoul Ehren versloeg Spanje in de halve finale: 3-1.
Oranje kreeg in de openingsfase via Fay van der Elst direct twee grote kansen, maar kwam in de vijfde minuut toch verrassend op achterstand. Patricia Alvarez werkte een tip-in binnen op aangeven van Xantal Gine. Spanje kreeg daarna nog twee mogelijkheden om de voorsprong te vergroten.
Yibbi Jansen bracht Nederland in de 21e minuut op gelijke hoogte met een benutte strafcorner. Vier minuten later zorgde Jansen, opnieuw via een strafcorner, voor de 2-1.
Aan de start van het vierde en laatste kwart kreeg Jansen via een strafcorner de kans op de 3-1, maar de Spaanse lijnstopper Constanza Amundson keerde haar inzet. Kort daarna dwong Frédérique Matla een nieuwe strafcorner af, die Jansen wél benutte: 3-1.
In de finale van zondag speelt Oranje tegen de winnaar van de wedstrijd tussen België en Duitsland.
