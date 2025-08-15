ECONOMIE
Sieradenketen Claire's in financiële problemen, ook in Nederland

Economie
door anp
vrijdag, 15 augustus 2025 om 18:29
anp150825174 1
HOFFMAN ESTATES (ANP/RTR/BLOOMBERG/BELGA) - De Amerikaanse sieradenketen Claire's verkeert in financiële problemen. Het bedrijf heeft al faillissement aangevraagd in België en in onder meer de VS, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk is uitstel van betaling aangevraagd. Ook in Nederland lijkt de situatie onzeker.
Vakmedium RetailTrends meldde vrijdag dat ook de Nederlandse tak uitstel van betaling heeft aangevraagd. De negen winkels in onder andere Amsterdam, Arnhem en Rotterdam zouden voorlopig wel openblijven. Claire's kampt onder meer met stevige concurrentie en schulden. Daarbij heeft de keten last van Amerikaanse invoerheffingen.
In het VK blijven de winkels nog open, maar is de webshop gesloten, meldt Claire's op zijn website. In verschillende landen zijn inmiddels bewindvoerders aangesteld. In de VS is Claire's een zogeheten Chapter 11-procedure gestart om bescherming tegen schuldeisers te krijgen. Het is de tweede keer in zeven jaar dat het bedrijf dit heeft gedaan.
